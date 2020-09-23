وزارة الطاقة السودانية تلغي اتفاقيتي امتياز للتعدين عن الذهب مع شركتين

الخرطوم: السوداني

قررت وزارة الطاقة والتعدين في السودان إلغاء اتفاقيتي امتياز مع شركتي تعدين تعملان بولاية البحر الأحمر.

وأصدر وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “التوكل للحلول المتكاملة ” التي تملك مربع (2A-1) للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بولاية البحر الأحمر، وفق “سونا”.

كما أصدر الوزير، قرارا أخر بإلغاء اتفاقية امتياز مع شركة (SMT) المالكة للمربع (6k) بولاية البحر الأحمر.

وقال وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين، محمد يحى، أن سبب إلغاء الاتفاق مع شركة التوكل يعود لمخالفتها الشروط والضوابط المقررة وفق قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015 وذلك عقب انتهاء مدة الإنذار للشركة دون إزالة السباب وفقا لنص المادة (17) فقرة (2) من الاتفاقية.

فيما كشف قرار إلغاء الاتفاق مع شركة (SMT)، أن اسباب إلغاء الاتفاق معها فشلها في بدء أعمال الاستكشاف بالمربع خلال المدة المنصوص عليها في المادة (11/2) من لائحة تنظيم استغلال المعادن لسنة 2016، بجانب الفشل في تقديم برنامج العمل والميزانية في المدة المنصوص عليها.

وطالب وزير الطاقة والتعدين وفق قرار الإلغاء وكيل قطاع التعدين ومدير هيئة الابحاث الجيولوجية وجهات الاختصاص اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار .