شاهد بالفيديو.. لحظة طعن الدفاع في تحيز احد القضاة لهتافه “أي كوز ندوسو دوس” في محاكمة انقلاب 30 يونيو

الخرطوم: السوداني

طالبت هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 1989، بتنحية أحد قضاة المحكمة، لترديده هتاف “ي كوز ندسو دوس” إبان فترة اعتصام القيادة العامة الذي أنهى حكم البشير في أبريل 2019.

وأظهر المقطع لحظة مطالبة رئيس هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي، المحامي بارود صندل، في جلسات المحاكمة يوم الثلاثاء، بتنحي أحد القضاة.

خاصة إن الذين يمثلهم من “كبار الكيزان”، ومن مؤسسي الحركة الإسلامية، وبالتالي فهم يحسون أنه متحيزاً ضدهم وهذا يكفي لتنحيه عملاً بما جرى عليه العمل في محاكمنا. وفق ما جاء بالمقطع.