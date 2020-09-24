بالفيديو.. “ضياء الدين بلال” معلقاً في مقابلة مع الجزيرة على مفاوضات البرهان مع الأمريكيين بشأن التطبيع

الخرطوم: السوداني

قال رئيس تحرير صحيفة السوداني والمحلل السياسي “ضياء الدين بلال” في مقابلة مساء الأربعاء مع قناة الجزيرة، ان محادثات رئيس المجلس السيادي السوداني “عبدالفتاح البرهان” مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، بشأن التطبيع مع إسرائيل، قد وصلت مرحلة “الفشل”، وإن كانت هناك محاولة لتغطية الفشل بالتستر عليه بالعبارات الدبلوماسية بمواصلة الحوار وما إلى هناك.

مضيفاً بانه لم يتم الاتفاق على التوغل في التطبيع، ولم يتم الاتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، كما لم تتم الاستجابة للمطالب السودانية المتعددة.

وقال “ضياء الدين” أن الموقف الأمريكي متعلق بالانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، لايراعي كثيرا لمطالب السودان، ويعتقد أن السودان في موقف ضعيف الآن يعاني مشكلات و أزمات متعددة و بالتالي هو قابل للاستجابة.

لافتاً إلى أن هذه المفاوضات تدور مابين الابتزاز الأمريكي للسودان، ومابين الابتذال الذي يحاول أن “يسلّع” موقف السودان ويحوله إلى “سلعة” قابلة للبيع والشراء.