إعلان المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن موسم 2019-2020.

وكتب الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي، أن قائمة المرشحين تضم الألماني يورجن كلوب (ليفربول)، ومواطنيه هانز فليك (بايرن ميونخ)، ويوليان ناجلسمان (لايبزيج).

وأشار اليويفا إلى أنه سيتم إعلان اسم الفائز خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر عقدها يوم 1 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

يذكر أن فليك حصل مع بايرن ميونخ على لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي، بينما توج كلوب بلقب البريميرليج، ووصل ناجلسمان مع لايبزيج إلى نصف نهائي التشامبيونزليج.