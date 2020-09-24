مورينيو: زيدان سعيد برحيل بيل

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أنه يأمل في بقاء الويلزي جاريث بيل مع النادي اللندني عند انتهاء إعارته نهاية هذا الموسم.

وانتقل بيل إلى توتنهام، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من ريال مدريد، بعد خروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إذا كان الجميع سعداء، فسيكون ذلك رائعا وأضاف: “لم أتحدث مع زيدان لكني أعتقد أنه سعيد برحيل بيل”.

وتابع: “نحن سعداء بوجوده هنا، وجاريث بالطبع سعيد لوجودي هنا، لذلك نأمل في نهاية الموسم أن نكون جميعًا سعداء ويمكنه البقاء معنا”.

واعترف مورينيو بأنه كان يرغب في التعاقد مع بيل عندما كان مدربًا لريال مدريد ومانشستر يونايتد، وقال: “بيل يعرف أنني أردته في ريال مدريد، لكن ذلك الموسم لم يكن ممكنًا، وسيتعين عليه كسب مكانه في الفريق عندما يتعافى من إصابته، إنه يعلم أيضًا أنني حاولت ضمه إلى مانشستر يونايتد.