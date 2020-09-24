مجلس الصداقة ينفي تكوين جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية

الخرطوم: السوداني

قال مجلس الصداقة الشعبية العالمية، إنه لم يشرع في تكوين جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية. وأعلن المجلس أن ما ورد في الإعلان الصادر ببعض الصحف والذي تم نشره في بعض الوسائط الإعلامية والمواقع الإلكترونية لا علاقة للمجلس به، وأنه لم يدعُ إلى قيام مؤتمر صحفي حول هذا الشأن.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا) اليوم، إنّ مجلس الصداقة غير مسؤول عن ما ورد في الإعلان، وإنه لم يتم التداول حول قيام هذه الجمعية في الأمانة العامة أو الدوائر أو أي من أروقة المجلس ومكوناته وروافده. وأضاف أن المجلس غير مسؤول عن ما يترتب عليه هذا الإعلان أو ما يرد في المؤتمر الصحفي من ترتيبات أو قرارات.