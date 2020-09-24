استمرار انخفاض مناسيب النيل في معظم الأحباس

الخرطوم: السوداني

واصَلت مَناسيب النيل، انخفاضها افي معظم الأحباس.

وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد الجمعة، سيكون في حدود 500 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبراوي في حدود 95 مليون متر مكعب، وتوقعت اللجنة ان تكون المناسيب ليوم غدٍ الجمعة على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد استقراراً.

• القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد استقراراً.

• القطاع: الخرطوم – شندي سيشهد استقراراً.

• القطاع: شندي – عطبرة سيشهد استقراراً.

• القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 4 سم).

• القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد انخفاضاً (في حدود 5 سم).

• القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد انخفاضاً (في حدود 6 سم).

وسجلت محطة مدني اليوم 19.29 متر ويتوقع أن تنخفض غداً إلى 19.28 متر، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.42 متر، ويتوقع أن تستقر غداً في ذات المنسوب، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.20 متر، ويتوقع أن تستقر غداً في ذات المنسوب، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.23 متر، ويتوقع أن تستقر غداً في ذات المنسوب، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.62 متر، وتنخفض غداً إلى منسوب 15.57 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 14.96 متر، وتنخفض غداً إلى 14.90 متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، وسوف تواصل الإدارة العامة بمتابعة موقف الفيضان.