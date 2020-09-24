وزارة الطاقة والتعدين تُوقِّع (7) اتفاقيات للتنقيب عن الذهب

الخرطوم: السوداني

وقّعت وزارة الطاقة والتعدين (7) اتفاقيات امتياز عن الذهب والمعادن المصاحبة في أربع ولايات “نهر النيل، الشمالية، جنوب كردفان والبحر الأحمر”.

وأعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد احمد أن هنالك 400 شركة تعمل في مجال الاستكشاف، الا أن التي دخلت الإنتاج 13 وتعمل منها 3 فقط، والتزمت بتذليل العقبات للشركات لتدخل الإنتاج من خلال تقديم إعفاءات جمركية واتباع مبدأ الشفافية لإزالة الممارسات الفاسدة السابقة.

من جانبه، أرجع مدير عام الأبحاث الجيولوجية د. سليمان عبد الرحمن، تأخر توقيع هذه الاتفاقيات لأكثر من عام لمراجعة قدرتها الفنية والمالية ولمزيد من التنقيح، مؤكداً حرصهم على زيادة أنصبة الدولة هذه المرة، مع سعيهم لإنجاحهم للمعادن الصناعية، مشدداً على العمل بجهد وتخطي العقبات لرفد القطاع التنمية، ودعا الشركات للالتزام بالمسؤولية المجتمعية والاهتمام بالبيئة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.