شاهد بالفيديو.. كلمة مؤثرة لوالد طفلة سودانية مغتصبة من قبل 14 متهما

الخرطوم: محمد الطاهر

ألقى والد طفلة سودانية مغتصبة كلمة مؤثرة اليوم الخميس أثناء وقفة احتجاجية امام وزارة العدل بالخرطوم، لتسليم مذكرة تطالب بتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال بالاعدام في ميدان عام.

وقال والد الطفلة “زينب ” بنبرة حزينة “لخمسة أشهر ماخليت قسم ما خليت نيابة ما خليت محل عشان اجيب حق جناي، عشان ما سكت، ابنتي نظيفة، ابنتي قالت لي يا ابوي هددوني خوفوني البنت طفلة يا مسلمين”. مطالباً وزير العدل بالقصاص.

ورفعت الطفلة خلال الوقفة الاحتجاجية لافتة كُتب عليها “أنا زينب الطفلة المغتصبة 8 سنوات ونصف من ود الجيران و 13 آخرين مهددة من الخال والحبوبة بالقتل بأن لا اكلم أهل أبي عما حدث واننا اهلك استرينا”.

وأضافت ” اناشد وزير العدل بالقصاص في ميدان عام”.