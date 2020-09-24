عاجل| تجمع المهنيين بالشمالية يصدر نداءً بشأن تعرض محليتي مروي والدبة لوضع صحي كارثي

الخرطوم: محمد الطاهر

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بالولاية الشمالية اليوم الخميس، نداءً بشأن ما وصفه “بالوضع الصحي الكارثي” الذي تتعرض له محليتي مروي والدبة شمالي السودان، من جراء تفشي حميات غامضة.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه (السوداني) ما يلي:

مواطنو الولاية الشرفاء تتعرض محليتي مروي والدبة لوضع صحي كارثي، بعد ظهور حميات مصحوبة بنزيف و انخفاض في الصفائح الدموية، حيث يشير رصدنا المبدئي لوفاة اكثر من عشر حالات و المئات من الحالات الحرجة.

والجدير بالذكر تكدس المرضى بالمستشفيات خاصة مستشفى كريمة في ظل نظام صحي شبه منهار مع عدم وجود اسرة في مستشفى كريمة لاستقبال مرضي جدد مع نقص حاد في المستلزمات والادوية المنقذة للحياة .

نطالب وزارة الصحة بالولاية والوزارة الاتحادية للقيام بدورها فيما يلي الاتي:

1/ إعلان نتائج الفحوصات .

2/ تكثيف حملات الرش ومكافحة الناقل.

3/ تفعيل بنوك الدم لتوفير مشتقات الدم من صفائح وبلازما .

٤/التوجيه بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمحليتين .

و من المتوقع ان يسوء الوضع اكثر في ظل طوارئ الخريف والفيضانات، كمآ نحيطكم علما بمعاناة المنطقة من نقص حاد في الكوادر الطبية مع وضع التحوطات اللازمة وتنفيذ اجراءات عملية للحد من انتشار المرض لمناطق اخرى.

نداء لكل منظمات المجتمع المدني للمساهمة في التوعية واصحاح البيئة ودعم الخدمات العلاجية المطلوبة.

نناشد كافة المواطنين باخذ التدابير اللازمة لحماية انفسهم وذويهم كما نناشد كافة المواطنيين بباقي المحليات بالتبرع بالدم والمساهمة بالعمل التوعوي داخل المدن والقرى والاحياء.