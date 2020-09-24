شركة الموارد المعدنية تحصل شيكات مُرتدّة لصالح الخزينة

الخرطوم: السوداني

كشف مبارك أردول المدير العام لشركة الموارد المعدنية، خلال منشور في صفحته الرسمية ب”فيسبوك” اليوم الخميس، عن اتخاذ إدارة الشركة، الإجراءات المالية والمحاسبية والقانونية لتوريد حوالي 25.7 مليون جنيه في حساباتها عبارة عن مديونية على شركات تعدين منذ العام 2018، وقال إن المتبقي من المديونية على شركات تعدين لم يسمها شيك واحد قيمته 2 مليون جنيه، وأضاف أردول: إننا سنتبع كل الإجراءات القانونية لتطبيق القانون واللوائح تجاه الشركات المُستثمرة في مجال التعدين ولا محاباة أو محسوبية في تطبيق القانون، وقال إن الإدارة المالية بالشركة استطاعت خلال شهرين من تحصيل 16 شيكاً مرتداً عالقاً منذ العام 2018م لصالح الحكومة، من جملة 17 شيكاً، ولشركات مختلفة عاملة في مجال التعدين.