نتنياهو يجلب ملابسه المتسخة من تل أبيب لغسلها في البيت الأبيض

السوداني: وكالات

كشف مسئولون داخل البيت الأبيض أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحضر حقيبة ملابسه غير النظيفة لكي يتم غسلها، خلال زيارته إلى واشنطن، مشيرين إلى أن هذه الخدمة يتم توفيرها دون نظير لضيوف البيت الأبيض إن أرادوا.

وأكدت المصادر أن عائلة نتنياهو هي الوحيدة التي تجلب ملابسها غير النظيفة ليتم غسلها داخل البيت الأبيض، وبعد عدة زيارات بدا أن الأمر متعمدًا، حسبما نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن هذه الخدمة تقدم لأي رئيس أو قائد أجنبي يحل ضيفًا على البيت الأبيض، لكن استخدامها يظل نادرًا من قبل الزعماء، ونظرًا لأن الإقامات تكون قصيرة.