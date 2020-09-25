الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب

الخرطوم: السوداني

تستأنف الإمارات إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان نشرته وسائل الإعلام الإماراتية، إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود السارية لمكافحة مرض كوفيد-19 وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي.

وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو الماضي.

وقد رفعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حظر التجول وإجراءات العزل العام، لكن القيود المفروضة على التجمعات وسفر الأجانب ظلت سارية. وتجاوز عدد الإصابات بالمرض في الدول الست 800 ألف وعدد الوفيات 6800 حالة.

وقالت سلطنة عمان اليوم إنها ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا.