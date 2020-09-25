صورة مؤثرة تجمع شهداء الشرطة الخمسة قبل لحظات من استشهادهم

الخرطوم: محمد الطاهر

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حزينة مؤثرة جمعت بين شهداء شرطة الجمارك السودانية الخمس الذين قتلوا أثناء مطاردة مهربي أسلحة، قرب مدينة الدبة شمالي البلاد، وذلك قبل ساعات من استشهادهم.

وأظهرت الصورة التي التقطها أحدهم وهم يتناولون الشاي بالحليب مع الخبز، بعد ان قاموا بصنعه في منطقة تبدو صحراوية على نار الحطب.

واججت الصورة الحزن ومشاعر الأسى في أوساط ذويهم و زملائهم ومعارفهم، وكأنهم أرادوها أن تكون ذكرى خالدة لهم و “صورة مودع” في آخر يوم لهم على قيد الحياة.

وكانت أسرهم قد تسلمت جثامين ابنائهم الاربعاء، بعد أن اكد الطبيب الشرعي لمشرحة ام درمان بأن اصاباتهم كانت قاتلة ولا تجدي معها اي محاولات لاطباء لانقاذ حياتهم، حيث اصيب كل فردٍ منهم بعدد من الطلقات وبتشريح الجثامين حُدِدت أسباب الوفاة بسبب هبوط في الدورة الدموية نتيجة الاصابة بمقذوف ناري ادى الى حدوث نزيف دموي.