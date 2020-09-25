شاهد.. كيف بدا التوأم السيامي السوداني “هبة وسماح” الذي فصله الجرّاح “الربيعة” قبل 30 عاماً

الخرطوم: السوداني

استعرض تقرير تلفزيوني تفاصيل موجزة عن عملية فصل التوأم السيامي السوداني “سماح وهبة”، التي أجراها المشرف على عمليات فصل التوائم السيامية في المملكة الجراح السعودي “عبدالله الربيعة” في ديسمبر عام 1991، أي قبل ما يقرب من 30 عاماً.

وقال الربيعة في لقاء على قناة “الإخبارية” إن عملية فصل “سماح وهبة” أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وكان هناك تحدٍ كبير، نظراً لحالتهما المعقدة وصعوبتها، مبيناً أنه عندما وصلت ساعة الفصل كان القلق كبيراً جداً؛ لأن نسبة النجاح لم تكن عالية؛ ما بين 55 – 60%.

وأضاف الربيعة أن نجاح هذه العملية كان نقطة تحول في مفهوم برنامج التوائم السيامية بالمملكة، نظرًا لما كانت تحمله من تعقيد ودرجة خطورة عالية من جميع النواحي.

وعرض التقرير مشاهد للفتاتين “سماح وهبة” بعد بلوغهما سن الثلاثين عاماً، حيث عبرتا عن مشاعرهما تجاه الدكتور الربيعة، مشيرتين إلى أنه دائم التواصل معهما.