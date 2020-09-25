صندوق النقد الدولي يؤيد خطة السودان لإصلاح الاقتصاد المنهار

السوداني: وكالات

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان، وهي خطوة يمكن أن تسمح في نهاية المطاف للسودان المثقل بالديون بالحصول على إعفاءات من الديون وبالتالي إعادة بناء اقتصاده المنهك، بينما تنتقل إلى الحكم الديمقراطي.

وأصدر صندوق النقد الدولي بيانًا، قال فيه “إن موظفيه سيراقبون تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية المحلي”.

حتى نهاية يونيو 2021، سيراقب خبراء صندوق النقد الدولي تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية “المحلي” الذي يهدف إلى “استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة”.