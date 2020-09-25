تطبيق قرار حماية الشهود في محكمة الشهيد حنفي

الخرطوم:آيات فضل

طبقت محكمة جنايات أم درمان المنعقدة بمعهد التدريب القضائي بضاحية أركويت أمس منشور رئيس القضاء، الخاص بحماية الشهود في محاكمة رائد الدعم السريع المتهم بمقتل الشهيد حنفي عبد الشكور الذي لقي مصرعه في (3) يونيو الماضي 2019م بأم درمان، في حادثة دهس بسيارة المتهم .

وطبقت المحكمة المنشور حيث لم يذكر الشاهد للمحكمة بياناته الشخصية بل تم تسليمها إلى قاضي المحكمة مكتوبة .

وأكد الشاهد للمحكمة أنه كان حاضرا للحادثة وشاهد عربة دهست المرحوم، و نفى شاهد الاتهام معرفته بالمتهم، واشار الشاهد إلى أن العربة البوكس المعروضات هي نفس موديل العربة التي دهست المرحوم، واستمعت المحكمة إلى شاهد اتهام واحد فقط وحدد القاضى جلسة الثاني عشر من شهر أكتوبر لمواصلة سماع قضية الاتهام.