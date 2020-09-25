تطبيع بنكهة التمور

عفوا سادتي…سامي أحمد الجعلي

رغما عن الحال الاقتصادي المزري والتدهور المريع في سعر الصرف و الأزمات المعيشية المتلاحقة، إلا انني من أكثر المتفائلين بانفراج قريب فيما يتعلق بملف وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب .

متفائل لأنني ولأول مرة أشعر بقوة الموقف السوداني في التفاوض والذي ظهر جليا من خلال الخطاب الذي أرسله مايك بومبيو وزير الخارجيه الأمريكي للكونغرس والذي يطلب فيه وضع تشريع يجعل السودان يتمتع فيه بالحماية السيادية من المطالبة باي تعويضات او فرض عقوبات في المستقبل. متفائل لان المفاوض السوداني اخيرا أيقن ان الإدارة الأمريكية لا يمكن ان تمنحنا حقوقنا برفع العقوبات إلا ونحن في موقف قوة وهذا ما تم بتوفير مبالغ التعويضات فصار يطلب استحقاقاته قبل دفع الثمن.

متفائل لان السودان يضع ٣ شروط أكرر شروط تؤمن جانبنا من اي غدر وذلك قبل دفع مبالغ التعويضات لضحايا المدمرة والسفارة.

بل وإن هذه الشروط يتبناها وزير الخارجية الأمريكي و يسعى لإكمال العملية مع الكونغرس.

متفائل لان مطالب السودان والتي تضمن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مدعومة لاول مرة بطلب من اسر الضحايا لحث الإدارة الأمريكية لقبول شروط السودان كي يتمكنوا من استلام الأموال عبر الحساب المشترك .

متفائل بالرغم من بعض الأصوات بالكونغرس والتي نادت بدفع السودان لتعويضات لضحايا هجمات سبتمبر إلا ان هذا ادعاء لن يصمد أمام أي محكمة وبالتالي لا خوف من هذه الفرية برأي المختصين .

متفائل ايضا بسبب التكتيك الذي تقوم به الدولة السودانية (او هكذا يفترض) في ملف التطبيع مع إسرائيل مع الادارة الأمريكية.

فبعد الرد الدبلوماسي من السيد رئيس الوزراء لوزير الخارجية الأمريكي بانهم غير مفوضين لبحث أمر التطبيع، هاهو رئيس المجلس السيادي يغادر للإمارات لذات الأمر .

طبعا قد يقول قائل إن البرهان غير مفوض وإن الحكومة ترفض موضوع التطبيع لكنني على يقين بان الرجلين يعملان بتوافق تام و تقسيم للأدوار للخروج من هذا المطب (رفض قحت والحوافز المتوقعة ) بأقل الخسائر .

بل أكثر من ذلك فالتكتيك يتطلب ان يرفض حمدوك مبدأ مناقشة التطبيع مع امريكا ويؤكد ما ذهبت اليه قحت برفض هذه القضية ثم يقوم البرهان بالتفاوض مع الأمريكان مؤكدا على صعوبة الأمر بعد رفض حمدوك وقحت وجزء كبير من الشارع لمبدأ التطبيع فيتم رفع سقف المطالب السودانية .

اقول هذا وفي مخيلتي ما أعلن رسميا عن سفر الرجلين (البرهان وحمدوك) سويا للإمارات وفجأة تغير تشكيل الوفد ليصحب البرهان ووزير العدل للتفاوض مع الأمريكان بدلا من حمدوك ليؤكد تقاسم الأدوار او هكذا أظن .

كانني اسمع حمدوك يقول للبرهان اذهب لأبوظبي مفاوضا وأنا أبقى بالخرطوم رافضا. أما التطبيع فهو قادم لا محالة وفي تقديري لو حدث يمكن ان يدعم عملية السلام في السودان اكثر من اي فوائد أخرى وذلك بما لدى الاسرائيليين من علاقات وثيقة بعدد من حركات الكفاح المسلح.

وهنا يقفز سؤال للذهن هل تحييد إسرائيل كدولة عدو للسودان يمكن ان يؤدي لوقف اي مخططات لتقسيم البلاد عبر الأذرع القديمة.

على كل حال سيحضر السيد رئيس مجلس السيادة من ابوظبي بعد تلقيه شرحا وحوافز لخطوات التطبيع. كما سيحضر البرهان في حقيبته هدايا من التمور الإماراتي الجميل من مزارع العين وسيكون بجانبه دليل الاستخدام (الكاتلوج) لشرح عملية التطبيع لصديقه حمدوك بغرض المراجعة قبل الاستخدام .

سيدي رئيس الوزراء، سيدي رئيس المجلس السيادي اذا قررتم التطبيع في موسم الهجرة نحو إسرائيل بالله عليكم توافقوا وصارحوا شعبكم فهو أذكى كثيرا مما تظنون، فهذا خير لكم ولنا من مظهر الشقاق والتباين .