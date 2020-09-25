تقاسيم *تقاسيم**

** الكابتن هيثم مصطفى أحد آخر جيل عمالقة الكرة السودانية ليته يكون جاداً هذه المرة كما نشر و يتجه للإعلام بتقديم برنامج أو احتراف التحليل الفني، فقد كانت هذه نصيحتي له بل قدمته مرة في فقرة تحليل فني وكان لا يزال لاعباً ورشحته لأصدقائي في قناة الجزيرة ولكنه فضل التدريب بالنادي الأهلي العاصمي وغيره متجاوزاً نصيحتي ولكن رغم هذا حضرت تعاقده مع الأمل عطبرة بناء على رغبته وذلك لأسباب عطبراوية بحتة فكلانا نعشق أم المدآئن وشربنا لبنها، البرنس مكانه شاغراً في الإعلام وبس.

** كلما أسمع تصريحاَ من سفيرنا بواشنطن نور الدين ساتي أو نائبته أميرة عقارب بأن القسط الخاص بسداد تعويضات الضحايا الأمريكيين جاهز وموجود، نعم كلما أسمع ذلك وحتى من جهات بالداخل يراودني السؤال (من أين توفرت الثلاثمائة وخمسون مليون دولار؟) في القسط السابق قالوا استدانت الحكومة من مال التأمينات وهذه المرة لم نسمع بأي استدانة، ومين سال عن سبب الانهيار الأخير للجنيه والصعود الأخير للدولار؟

** حرصت على مشاهدة السهرة الخاصة بالذكرى الأولى لرحيل العملاق الفنان صلاح بن البادية وتابعتها رغم أن الزميل نوح السراج لم يف بوعده بابلاغي بموعد بثها وقد جاءت مؤثرة بسبب الدموع المسكوبة خلالها.

** ليتهم أحسنوا إعدادها أو خصصوا أسبوعاً للذكرى يستوعب المجالات الفنية والدرامية والإنسانية والدينية العديدة لهذا الراحل فما قدم كان شذرات وقطرات من نبع كبير.

** مقدمة السهرة الأستاذة مودة حسن لم تكن موفقة كما كانت في كل أعمالها الأخرى و أرى السبب لأنها شديدة الإعجاب بابن البادية لدرجة أنها لم تنجح في منع دموعها وعبراتها المخنوقة وحتى لدرجة نقلها عبارة (حبوبتها) بأن سماحة صلاح لا مثيل لها عند الجنسين لو كنت صاحب قرار لأتيت بأخرى تحبس مشاعرها الخاصة لتقديم السهرة.

** ياسر سعيد عرمان أشدت الاسبوع الماضي بتصريحاته العقلانية وهذا الأسبوع لا أخفي إعجابي بعبارته العفوية بأن الفترة الانتقالية تحتاج إلى (شك الورق) وإعادة التوزيع وهي عبارة أهل الكوتشينة حين يحدث خطأ أو سرقة جوكر أو زيادة أو نقصان في التوزيع و تظهر العبارة (اللعبة دي دكوووها و شكووها تاني)، أحمل للأخ ياسر مودة لأنه كان من عوامل دعم تغطيتي لكل جولات مفاوضات السلام من اتفاق الميرغني قرنق بأديس أبابا عام ١٩٨٨م حتى اتفاق وسلام نيفاشا عام ٢٠٠٥م.

** الرجال بانت و ظهر كبار القوم وتصدى الفريق شرطة محجوب حسن سعد و آخرون لمأساة أهله بولاية نهر النيل وقاد النفرة والملحمة الكبرى السبت الماضي ولهذا جاءت الحصيلة عظيمة والفائدة كبيرة لو تم التوصيل والوصول للمستحقين، إعجابي بالفريق محجوب قديم ربما لأنه بدأ َمعلماً مثلنا.

** احرصوا على متابعة قناة أمدرمان الفضائية قبيل المغرب لأنها تقدم حديثاً دينياً مشوقاً للشيخ الحبيب علي الجفري وهو من الأشراف الحضارمة وله أسلوب مميز ومعلومات عزيرة ووجه نبوي مريح وقبله قدمت القناة الشيخ محمد راتب النابلسي.

** ما أسهل إشاعة الاتهامات ولكن ما أصعب إثباتها ولهذا تظل القاعدة الأساسية (البينة على من ادعى)هي الأصل في كل القوانين، والأسبوع الماضي آثار أحد الوزراء المقالين اتهامات بحق أحد مستشاري رئيس الوزراء وأتبع اتهاماته بطلب التحقيقات فصار في موقف أقوى من غيره.

** نشط الفنانون الشباب في نفرات دعم المتأثرين واستحقوا التقدير حتى من أمثالي غير المؤيدين لاستحقاق بعضهم لقب فنان وأقدر بصفة خاصة المطرب الشاب محمد عيسى الذي افتتح حملته بخمسين ألف جنيه.

** أضم صوتي مع الكثيرين في ولاية نهر النيل الذين استنكروا إعفاء مدير مراسم الولاية الأخ جمال الدين محمود الذي ظل في موقعه سنين عددا معددين دوره وتعامله مع كل رؤسائه و مرؤوسيه و زوار الولاية وهنيئا له بهذا الكم الهائل من التعليقات.

** فقدنا هذا الأسبوع الرائدة الدرامية نفيسة محمد محمود بعد أن تركت بصمات واضحة في مجالها و فقدنا السياسي الإنسان أحمد إبراهيم دريج، وكان زعيما للمعارضة في الديمقراطية الثانية في ١٩٨٦م عن حزب الأمة ذلك البرلمان الذي فشل في الحصول على عضويته معظم رجال الصف الأول من آل المهدي وأعضاء المكتب السياسي للحزب وفقدنا السياسي محمد هارون كافي رحمهما الله و رحمنا إذا صرنا إلى ما صارا إليه و “إنا لله و إنا إليه راجعون”.