الطريق الثالث – بكري المدنى

* اختلال ميزان العدالة – في تقديري- من العوامل الكبيرة التي عجلت بسقوط (الإنقاذ ) ولقد استشعر نفر من الإسلاميين خطورة هذا المسلك من وقت مبكر ونبهوا إليه ومن ذلك ما جاء في رسائل الشهيد الفاتح حمزة التحذيرية (كنا لا نحاسب من يخطئ خشية أن يعلم الناس أن بيننا من يخطيء) ولكن ذهبت رسائل الشهيد والكثير من النصائح ادراج الرياح واستمر فقه السترة والمحاباة والمعالجات حتى سقطت (الإنقاذ) (كجلمود صخر حطه السيل من عل)!

* مات صاحب الرسائل وان بقي حيا برسائله تلك وعاش من بعده أقوام وهم بالحياة أموات!

* علم من تلك الحقبة من عمر الدولة السودانية بالمسؤولة الأعلى في مؤسسة العدالة التى تتشفع في ابنها (المسطول) فيشفع لها بينما يساق رفاقه في السوء الى المحاكمات وسمع بمحاكمات (التحلل) التي تتم من خلف الجدران ولم يعلم بتفاصيلها كثير من الناس وشوهد من كان متهما بالداخل (يقدل) خارج البلاد ويمد للعدالة لسانه من وراء الحدود!

* جاءت الثورة وقامت سلطة تدعو لفصل الدين عن الدولة وقيل لا يهم فإن الله ينصر الدولة الكافرة بعدلها على الدولة المسلمة الظالمة ولكن ها هي دولة الكفر بشمول الدين للحياة تضيع هي الأخرى العدالة!

* في عهد السلطة القائمة سيق العشرات من الرجال والنساء والشباب للمعتقلات ومضت على أكثرهم الشهور وتجاوز بعضهم العام دون أن يقدموا لمحاكمات لغياب او نقص في الأدلة ومع ذلك لا يزالون قيد الحبس تحت مادة جديدة في القانون ومبدأ مستحدث في العدالة يقول (متهم حتى تثبت إدانته)!

* أكثر من عام من الاتهام للبعض ولم يخرج من السجن طليقا إلا القليل وسط علامات -أيضا – من الاستفهام حول إطلاق سراحه وفي العرف أن المساواة في الظلم عدالة ودوافع الاستثناء في هكذا حالات معروفة فهي إما محاباة او خوف او ما خفي أعظم !

* إن الظلم الذي حرمه الله على نفسه اكبر مهدد لأي دولة ومجتمع والله يعصف بأي دولة وسلطة ومجتمع ينتشر فيها الظلم.

* إن لم تقم لدولة العدل في السودان ساعة فلن تقوم للسودان دولة إلى قيام الساعة – رفعت الأقلام وجفت الصحف والأمر غير قابل للمراجعة.