تسلم اللاعبين للحوافز ومعاملة خاصة للجريف صقور الجديان في تحد جديد أمام التشادي اليوم

الخرطوم : السوداني

أكمل المنتخب الوطني السوداني الأول لكرة القدم ترتيباته لخوض مباراته الاعدادية الثانية في مواجهة المنتخب التشادي على الملعب الرئيسي في انجمينا عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تشاد – الرابعة والنصف بتوقيت السودان اليوم الجمعة، وكان صقور الجديان قد كسبوا مضيفهم إعدادياً في المباراة الأولى التي جرت الأربعاء الماضي ، وجاء فوز المنتخب السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ أحرز اهداف صقور الجديان؛ محمد عبدالرحمن من ركلة جزاء، وياسر مزمل من ضربة ثابتة، ومعاذ القوز عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الـ(18) ياردة، وأحرز للتشادي يحيى هارون وبشير سعيد، وكان الحارس عبدالله أبوعشرين قد صدّ ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وأكمل ثلاثة لاعبين فقط المباراة وهم؛ علي أبوعشرين، صلاح نمر، ونصرالدين الشغيل، حيث تم إجراء (8) تغييرات وفق المتفق عليه.

الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ورئيس البعثة حرص على مخاطبة اللاعبين عقب نهاية المباراة، في الملعب، وجدد اللقاء بهم صباح الخميس في فندق راديسون بلو (7) نجوم، الذي تحل فيه البعثة؛ وخلال كلمته أثنى على الشكل الجيد للمنتخب، وامتدح البصمة التدريبية الواضحة من جانب المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود، ووصف المعلم خالد بخيت بـ (شيال التقيلة) لما يقوم به من مجهود جبار في أروقة المنتخب، وكذلك امتدح السلطان حسن برقو الوفد الاعلامي والتغطية والمتابعة، ورحّب بعودة القائد أكرم الهادي، مثمناً إضافته الكبيرة للكلية وأثنى على نصرالدين الشغيل الذي وصفه بالقيمة الفنية الكبيرة، وكذلك رحّب بكل الاضافات الجديدة في كلية المنتخب بدءاً من صلاح نمر، وبشة الصغير، وأعرب عن شكره لكل الغائبين مؤكداً انهم ابناء المنتخب ويأمل رؤيتهم مجدداً عقب اجتهادهم لإقناع الجهاز الفني، وذكر برقو ان حسين الجريف تعرض لإعياء مفاجئ حال دون مرافقته بعثة المنتخب إلى تشاد، وأعلن معاملته أسوةً بالزملاء لما ظلوا يجدوه من جانبه من انضباط وحسن الخلق وتسلم الكابتن أكرم الهادي الحافز المستحق للكابتن حسين الجريف فورياً، وأعلن رئيس لجنة المنتخبات عن تسليمه حافز الفوز على تشاد الخاص منه إلى اللاعبين والجهاز الفني فوراً، وتمنى التوفيق في مباراة الجمعة، وأبان ان ترتيبات مباراتي الفيفا في تونس مكتملة أمام تونس وتوغو، وانهم لن يتمكنوا من استدعاء لاعبي الخارج كلهم لأسباب متفاوتة، وسيجتهدون في تواجدهم بمباراتي غانا، وتمنى برقو ان يتجه كل اللاعبين إلى الاحتراف الخارجي من أجل تطوير مستوياتهم بما يعود والنفع على المنتخبات الوطنية، وذكر انه سيظل داعما لكل لاعبيه ويقف على مشاكلهم الخاصة، وتمنى ان لا يوجد أي حاجز بينه وبين أي فرد في أسرة المنتخبات الوطنية، لأنهم جميعاً يسعون إلى هدف واحد وهو إعلاء راية السودان في المحافل الخارجية وهذا يحتاج تضافر الجهود وتوحيد الصفوف وتهيئة الأجواء داخل وخارج الملعب .. الجدير بالذكر انه واتباعاً للاجراءات اللازمة تم تجديد اجراء فحص كورونا لبعثة المنتخب الوطني الأول الموجود في انجمينا، وذلك عبر وزارة الصحة التشادية التي تم التنسيق معها لإرسال وفد إلى مقر فندق راديسون بلو.