قرار بتكوين لجنة العضوية بنادي الهلال

عقد مولانا الطيب العباسي رئيس لجنة العضوية لنادي الهلال المكلف من الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا امس “الخميس” بمقر الاتحاد مع نائب الامين العام للجنة تطبيع نادي الهلال إسماعيل عثمان، والمهندس رامي كمال عضو لجنة التطبيع وممثلها في لجنة العضوية، وتم التامين على كل الاجراءات والترتيبات اللوجستية اللازمة بالعضوية واكتمالها، وأصدر الطيب العباسي قرارا بتكوين لجنة العضوية لنادي الهلال حيث ضم التشكيل اللواء الصادق يوسف محمد احمد- رئيسا مناوبا و المهندس رامي كمال- ممثل لجنة التطبيع – مقررا للجنة ومولانا عزالدين فضل الله- مقرر مناوب وعضوية كل من الرائد شرطة وسامي خضر وصلاح الإمام وحسن ابوتلة والزميلة ناهد بشير الباقر ومصطفى ود البلاد و زهرة جبارة.وعبدالوهاب احمد عبدالله والرائد محمد خالد الامين والنميري صالح ووداعة قرشي – عضوا و د. صلاح عباس.