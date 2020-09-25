تداعي مبكر لتأبين فيصل الحداد يوم (10) أكتوبر

تم التأمين على إقامة تأبين للراحل المقيم الاستاذ فيصل يوسف (ود الحداد) عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، ولجنة المنتخبات الوطنية ، الذي انتقل إلى جوار ربه في شهر رمضان الماضي، واختير يوم السبت (10) أكتوبر المقبل، للتأبين في ود الحداد، وبدأ التداعي المبكر من أجل المشاركة والتدافع لإحياء ذكرى الرياضي الفخيم الذي قدم الكثير خلال مسيرته الحافلة بالبذل والعطاء، وكان نبأ رحيله قد وقع كما الصاعقة على محبي الرياضة في السودان لما عرف به من لين الجانب وطيب المعشر ومكارم الاخلاق، ويجري الترتيب لإخراج التأبين بما يليق ومكانته السامقة، وكان رحيل فيصل يوسف قد أعقب رحيل الأستاذ خيرالسيد عبدالقادر عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ في ذات الشهر المعظّم، لتتضاعف الحسرة والآلآم، ولا نقول إلا مايرضي الله، و”إنا لله وإنا إليه راجعون.”