السودان: شرطة الجزيرة تكشف عن تفاصيل مثيرة حول نجاحها في تحرير طفلة مختطفة

الخرطوم: السوداني

تمكن فريق مشترك من شرطة ولاية الجزيرة من إعادة طفلة لوالديها خلال ساعات معدودة من اختطافها ويتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورط.

وقال اللواء شرطة حقوقي إبراهيم شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان خلفية البلاغ تعود الي ورود بلاغ الي قسم شرطة الربع من احد المواطنين يدعي (خ.س.أ) يفيد باختفاء طفلته ذات العشر سنين منذ السابعة صباحا.

تم اتخاذ إجراءات تحت المادة 44 وازاء ذلك تفاعل الضابط المسئول و رئيس القسم مع البلاغ وتم إخطار مدير شرطة الولاية بحيثيات البلاغ فتم تشكيل فريق ميداني متخصص بقيادة ضباط من الشرطة الأمنية والمباحث وإسناده بغرفة عمليات طارئة لتوفير الدعم الإداري واللوجستي بإشراف مباشر من مدير شرطة الولاية.

وشرع الفريق في عمليات البحث الميداني وتعقب المشتبه به وأثناء ذلك تم اعتراض مكالمة علي هاتف والد الضحية كان الخاطف طرفها الآخر والذي طالب بفدية مالية قدرها مبلغ 10 جنيه مقابل إطلاق سراح الطفلة وتمت ملاحقة المتهم عبر استخدام تقنية متطورة وتوصلوا الي تحديد هوية الخاطف بدقة.

وتلقي الفريق دعما فنيا من وحدة جهاز المخابرات العامة عبر إحداثيات تواجد المتهم وتمكنت غرفة الطوارىء والفريق الميداني من تحديد تحركات وخط سير المتهم بوضوح تام حيث تحرك المتهم رفقة الضحية باتجاه قرية بنت الحاج ومنها الي عديد ابو عشر والسريحة وأخيرا منطقة ازرق.

وبناءً على ذلك اصدر اللواء شرطة إبراهيم شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة التوجيهات النهائية بتطويق موقع المتهم وتغطيته بقوة مناسبة في كامل السرية وانهاء هذة المغامرة الخطيرة ووضع حد لنشاط المتهم.

وقام قائد الفريق بتوجيه القوة لأخذ مواقعها ومداهمة المنزل المختبي به المتهم وتخليص الطفلة الضحية واتخاذ كافة التدابير والتحوطات لضمان سلامتها وسلامة المتهم والمتواجدين بمسرح الحادث لحظة المداهمة فتمت العملية ومباغتت المتهم وانتزاع الطفلة والقبض علي المتهم (ع.م.أ) 20 عاما بقرية ازرق، و تم اقتيادة بصحبة قوة من الفريق المشترك الي دائرة الإختصاص بقسم شرطة حماية الأسرة والطفل بالحصاحيصا.

وتحرك فريق اخر الي المستشفي حاملا الطفلة المحررة مصحوبا باورنيك 8 جنائي ومقابلة الطبيب المختص و إخضاعها لكشف طبي متكامل وجاءت النتيجة بسلامة الطفلة من جميع الاعتداءات.

وتم عرضها علي اختصاصي نفسي بجانب معاينتها بواسطة اختصاصي اجتماعي بوحدة حماية الأسرة والطفل تم تعديل إجراءات البلاغ إلي المادة 45 أ من قانون الطفل.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان مدير شرطة ولاية الجزيرة كان قد أصدر توجيهات للفريق المشترك بعدم الانصراف وتسديد البلاغ قبل غروب شمس ذلك اليوم الامر الذي حفز القوة الي قبول التحدي والتقاط زمام المبادرة ومسابقة الزمن وتضييق الخناق علي المتهم.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرا كانت الطفلة في أحضان والدها وسط زغاريد الفرح وتهليل جمهرة من المواطنين الذين تدافعوا الي القسم لتهنئة أسرة الطفلة وقوات الشرطة والفريق الذي قدم انموذجا في العمل الاحترافي المهني بجانب ان هذة الجريمة وفق حيثياتها تعتبر نادرة بولاية الجزيرة لغرابتها من جهة اختطاف طفلة مقابل فدية مالية.