الحزب الشيوعي: البيان”المُفبرك” في صفحة الحزب لا يعكس مصداقيته وإنّما الخلل في إدارة الصفحة

الخرطوم: السوداني

أصدر الحزب الشيوعي السوداني في وقت متأخر من يوم أمس، بياناً حاداً، وجّه فيه انتقادات حادة للحكومة، واصفاً أداءها بالفشل بعد أن مر عام على تكوينها.

وقال الحزب في البيان، إن سياسة الليبرالية الجديدة اكتوى بنارها شعبنا، ولا مخرج أمام جماهير الشعب سوى الخروج للشارع لرفض الزيادات، وإيقاف الانهيار الذي بات وشيكاً.

وفي وقت لاحق، سحبت إدارة الصفحة على موقع “فيسبوك”، البيان الذي مهر بتوقيع الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية.

قبل أن تصدر بياناً آخر اليوم، قال فيه الحزب الشيوعي السوداني، إن البيان المنسوب للحزب بالعاصمة القومية “مفبرك” وغير حقيقي.

وأوضح في بيانٍ اطلعت عليه (السوداني) أن نشر البيان “المفبرك” في صفحة الحزب لا يعكس مصداقيته، وإنما يعكس الخلل في إدارة الصفحة، وأكد عملهم على تلافي مثل هذا الخلل مستقبلاً، موضحاً أن الحزب لا يدير خلافاته مع حلفائه في الحكومة بالطريقة التي جاءت في البيان “المفبرك”، وأضاف: “ظللنا مُلتزمين بالخط الذي انتهجناه لإدارة الصراع من خلال دعم السياسات الإيجابية التي تصدر من حكومة الفترة الانتقالية ونقد سلبياتها، مع تقديم البديل الملائم لها”، وأشار الحزب إلى أنه برغم الأخطاء المتراكمة، إلا أن الحزب لم ولن يسعى لإجهاض الفترة الانتقالية أو لهدم تحالف قِوى إعلان الحرية والتغيير.

ورصدت (السوداني)، البيانين في الصفحة الرسمية للحزب الشيوعي السوداني على موقع “فيسبوك”.