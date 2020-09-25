سُلطة الطيران المدني تدعو العاملين لضبط النفس

الخرطوم: السوداني

دَعَت سُلطة الطيران المدني، جميع العاملين إلى ضبط النفس والتمسك بالحل عبر التفاوض مع حكومة ثورة ديسمبر المجيدة، واضعين نصب أعينهم المنعطف الذي تمر به البلاد

وأكدت السلطة فى بيان توضيحي اليوم، أن استحقاقات العاملين بالسلطة مكتسبات أسّست لها المنظمة العالمية للطيران المدني في مواثيقها ٩٩٨٢ و ٩٢٣٧ والملحق الأول لاتفاقية شيكاغو، لافتة إلى أنه لا يمكن المساس بها وأن العدالة التي اقتضت الاعتراف بها في ظل ديكتاتورية العهد البائد هي نفسها التي تقتضي الاعتراف بها وصونها في ظل حكومة الثورة، وأكدت السلطة أنّه رغم إيمان إدارة السلطة التام بعدالة المطالب المرفوعة واستناداً إلى ما قامت به الإدارة من مجهودات في هذا الإطار، إلا أن اللجوء إلى خيارات الإضراب والتوقف الجزئي تظل خيارات غير موضوعية ..