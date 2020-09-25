“التجارة” تتراجع عن إضافة “التبغ والسجائر” للسلع الضرورية معتذرة للشعب السوداني

الخرطوم: السوداني

تراجعت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، عن قرار إضافة مدخلات صناعة التبغ والسجائر إلى مدخلات الإنتاج الصناعى التى سوف تستفيد من حصائل صادرات السلع الأخرى لـ” السلع الضرورية”.

و وجه وزير التجارة والصناعة “مدنى عباس” وكيل التجارة بسحب مدخلات إنتاج التبغ والسجائر من قائمة السلع الضرورية فى منشور بنك السودان الأخير.

وشرح “محمد على عبدالله” وكيل وزارة التجارة ملابسات ادخال التبغ و السجائر ضمن السلع الضرورية، وعبر في تصريح لسونا عن “اعتذاره للشعب السوداني اذا سبب قرارنا أى إساءة لأى شخص”.