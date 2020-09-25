مدير الإعلام بالجمارك يزور السوداني

الخرطوم: سعيد عباس

سجل مدير الإعلام بالجمارك العقيد سعد موسى محمد زيارة ودية لصحيفة (السوداني) نهار أمس ، نقل فيها تحايا المدير العام لقوات الجمارك. وعبّر موسى عن سعادته بالدور الرائد الذي تقوم به الصحافة السودانية في ظل الاوضاع الراهنة المتعقدة، واشاد بمقال السيّد رئيس التحرير الصادر في عدد الامس تحت عنوان (شكرا لهم) لما فيه من اشادة معنوية عالية ومسؤولية اعلامية متميزة تتسم بالمصداقية والشفافية والوضوح. واضاف قائلا إنّ الجمارك جاهزة لتقديم الغالي والنفيس من اجل الوطن. وتحدث عن اهتمام إدارته بأسر الشهداء ورعايتهم، وقال إنّ إدارة الجمارك ستسمى عددا من القاعات والمباني المهمة باسم شهدائها تقديرا وتخليدا لأدوراهم البطولية النادرة من اجل الوطن، وختم حديثه قائلا إن ادارته جاهزة للتعامل مع كل الاجهزة الإعلامية بكل شفافية ووضوح لعكس كل ما يدور بها بكل تجرد ونكران ذات.