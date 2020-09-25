معبر أرقين يعاود استئناف استقبال سفريات بصات الخرطوم السبت

الخرطوم: السوداني

سيعاود معبر أرقين استئناف استقبال سفريات البصات القادمة من الخرطوم بـ أرقين يوم السبت، وذلك بعد انتهاء فترة توفيق أوضاع السائقين. وفق “سونا”

وسيتم السماح لهم بالإجراءات شريطة أن تكون لديهم شهادة فحص فيروس الكورونا مستخرجة من جهات معتمدة لدى سلطات المعابر في الجانبين كما ينطبق علي جميع العابرين و المركبات.

وأوضح مصدر مسئول بمعبر ارقين بحسب “سونا” ان الجانب المصري بالمعبر قام بإرجاع عدد 31 بصا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين لدواعي أن فحص الكورونا الخاص بالسائقين غير معتمدة ومنع جميع رحلات السفريات من الدخول، وتم ارجاعهم مما خلق فوضى من الركاب وقاموا بمنع صادر الإبل الذي تزامن لحظة عدم السماح لهم بالدخول من قبل السلطات المصرية.