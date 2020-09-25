“مفرح” يجري زيارة إلى أقدم الكنائس المسيحية شمالي السودان

الخرطوم: السوداني

اجرى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني ”نصر الدين مفرح” زيارة إلى أقدم الكنائس على مجرى النيل بالولاية الشمالية .

وقال “مفرح” اليوم الجمعة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” (برفقة البروفيسور آمال محمد عز الدين والي الولاية زرت مجتمع الكنيسة بالولاية الشمالية واستمعت إلى أصوات متزنة ومهمة ومهتمة بواقع التعايش الديني في البلاد).

مضيفاً: (الولاية الشمالية وأرضها لها وقع كبير في نفوس اخوتنا المسيحيين إذ أن بها أقدم الكنائس على مجرى النيل وتعد تلك المعابد من أهم المزارات التاريخية والمرافق السياحية).