إخطار حمل تهديدًا من مكتب مجلس الوزراء بمنع قاعة بالخرطوم من استضافة مؤتمر”الأخوة السودانية الإسرائيلية”

الخرطوم: السوداني

كشف مسؤول بحزب الأمّة برئاسة مبارك الفاضل، عن أنّ مكتب وزير وزارة مجلس الوزراء، عمر مانيس، أخطر مسؤولي قاعة العباسي في الخرطوم بعدم استضافة مؤتمر جمعية الأخوة السودانية الإسرائيلية المقرّر له غدًا”السبت”.

وأوضح المسؤول الذي فضّل حجب اسمه وفق ”باج نيوز”، أنّ مكتب الوزير هدّد بسحب التصديق حال مخالفة توجيهات الوزارة”.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنّ وكالة الأنباء الرسمية في السودان اعتذرت عن استضافة المؤتمر الصحفي الذي من المقرّر أن يخاطبه رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل.

وترفض قوى سياسية في السودان أيّ اتّجاهٍ للتطبيع مع إسرائيل، راهنة الأمر للحكومة المنتخبة.