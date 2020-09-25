المجلس الأعلى لنظارات البجا يعقد مؤتمرا للتنمية والسلام بـ سنكات

بورتسودان: السوداني

أعلن مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا “عبدالله اوبشار” عن قيام مؤتمر قضايا التنمية والسلام بشرق السودان يوم الأحد المقبل، بمدينة سنكات.

موضحاً أن المؤتمر يناقش عدة قضايا سياسية وتنموية واقتصادية، ورسم رؤية مشتركة للمحافظة على استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم وتثبيت الحقوق التاريخية والجغرافية لشعب البجا في السودان.

ويُختتم المؤتمر أعماله يوم الثلاثاء القادم وتعقبه ورشة تقييمية وندوة جماهيرية بنادي البجا في مدينة بورتسودان مساء الأربعاء.

وكشف اوبشار لـ (السوداني) أن سعادة الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” القائد العام لقوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة، أكد حضوره الجلسة الختامية للمؤتمر واستلام توصيات المؤتمر بجانب أخيه الوالي المدني المهندس عبدالله شنقراي اوهاج .