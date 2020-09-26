الجالية العراقية بالخرطوم تستغيث بسفارتها بعد منعهم من السفر.. تعرف على الأسباب

الخرطوم: السوداني

أرسل رئيس الجالية العراقية في السودان، صرخة استغاثة للقنصل العام بسفارة العراق بالخرطوم، كاشفاً فيها عن قرارات منع سفر من قبل وزارة الداخلية السودانية لكل عراقي يحمل جنسية سودانية.

وقال رئيس الجالية، إنه تم تشكيل لجنة فحص من السجل المدني لملف كل شخص تم نجنيسه في فترة النظام السابق وتحديداً الأربع سنوات الأخيرة.

وقال رئيس الجالية في استغاثته، إنهم قابلوا اللجنة منذ شهر ولم يسمحوا لهم بالسفر بجوازاتهم العراقية، وأضاف أن حظراً قد تم على كل ممتلكاتهم وأصولها، مشيراً إلى أن الجالية بها رجال أعمال ومستثمرون كبار، فضلاً عن وجود من يحتاجون للعلاج في الخارج وآخرون عوائلهم خارج السودان، وطالب رئيس الجالية في ختام استغاثته بفك الحظر عن جوازاتهم وممتلكاتهم، قائلاً: إن كانت لديهم مشكلة مع النظام السابق فنحن لسنا طرفاً في ذلك.