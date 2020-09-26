علي شمو يعرض تفاصيل زيارة كوكب الشرق أم كلثوم للسودان

الخرطوم: كوكتيل

يبث برنامج استديو علي شمو الذي يقدم اسبوعيا على شاشة تلفزيون السودان حلقة خاصة حول زيارة كوكب الشرق الفنانة ام كلثوم الى الخرطوم التي كانت في ١٩٦٨ لتقديم حفلات في المسرح القومي دعماً للمجهود الحربي كأحد مقررات مؤتمر القمة العربي في الخرطوم حيث اطربت الجمهور السوداني بحفلين في المسرح القومي ام درمان، ويقدم التلفزيون القومي حوارا من الارشيف اجراه البروفسير علي شمو مع ام كلثوم خلال الزيارة الشهيرة ويقف البرنامج على الاستقبال الحاشد للفنانة واحتشاد الالاف في مطار الخرطوم وشوارع العاصمة وهم يحملون اللافتات ويهتفون ويصفقون للمطربة التي زارت وقتها القصر الجمهوري ومقرن النيلين والمجلس البلدي وكانت ام كلثوم قد احيت اول حفلة في المسرح القومي الذي اضيف له 2 الف كرسي اضافي بسبب الاقبال الكبير وشهد الحفل الزعيم لازهري رئيس المجلس السيادي والوزراء وظهرت الفنانة وهي ترتدي الثوب السوداني القومي وغنت الاطلال، وشهد الحفل الثاني الازهري والرئيس البلغاري ترايكوف وغنت فيه هذه ليلتي وزارت الفنانة بالخرطوم مدرسة ام كلثوم للبنات وتبرعت لها بالف جنيه وشهدت حفل الجاليات وحفل الاتحاد النسائي وحفل اتحاد الفنانين الذي غنى فيه محمد وردي ورسمت الحناء في حفل زواج سوداني.