المملكة تأمل أن تُساهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي في النهضة السودانية

الخرطوم: السوداني

رحبت المملكة العربية السعودية بانعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي، وأعربت عن أملها بأن تساهم مخرجاته في إنعاش الوضع الاقتصادي وتحقيق أهدافه نحو الإصلاح الشامل والتنمية الأقتصادية المستدامة لتحقيق النهضة والرفاهية للشعب السوداني.

وقال سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر في تصريحات على هامش المؤتمر، إن المملكة حريصة على دعم وتعزيز التعاون مع السودان في كافة المجالات التنموية، وتوسيع فرص الاستثمار والاستفادة من فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بما يحقق الأهداف المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين.