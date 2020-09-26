مجموعة أقمار الضواحي توهب وجبة إفطار لروح شهداء شرطة الجمارك

الخرطوم: ساجدة دفع الله

وهبت مجموعة اقمار الضواحي وجبة إفطار لروح شهداء شرطة الجمارك، جراء اشتباك مع عصابة تهريب سلاح جنوب غرب الدبة بالولاية الشمالية، وقال رئيس مجموعة أقمار الضواحي محمد بابكر في حديثه لـ(كوكتيل)، إن المجموعة قامت بمشروع وجبة افطار طلاب الشهادة السودانية والتى استهدفت (٢٠) ألف وجبة لمراكز الامتحانات بالمناطق التي تضررت من السيول والفيضانات وكذلك المناطق الطرفية بالعاصمة القومية، مشيراً إلى أنه يتم توزيع (٣٠٠٠) وجبة للطلاب في اليوم، وقال إن أزمة الخبز هي ابرز الصعوبات التى واجهت مشروع الوجبة واضاف محمد إن اقمار الضواحي نفذت طيلة فترة الامتحانات والتي استمرت لاسبوعين مشروعها بعدد من مراكز الامتحانات بمنطقة مايو جنوب الخرطوم ، وقدمت ايضا وجبات للأسر الموجودة بالمخيمات التي فقدت منازلها بسبب فيضان النيل الأبيض بمنطقة الكلاكلة القبة، وقال محمد بابكر إن مدير إدارة الإعلام بشرطة الجمارك أشاد بالخطوة، وكان حضوراً بين مجموعة الضواحي.