قافلة خيرية لمتضرري السيول والسبب (نقطة).!

الخرطوم: ساجدة دفع الله

تحولت” نقطة” نثرت على الفنانة الجماهيرية ميادة قمر الدين أثناء حفل تدشين ” مطعم وشواية سيتي ” بأمدرمان، إلى قافلة متضرري السيول والفيضانات، وتعود التفاصيل إلى أن حفل افتتاح المطعم ضم عدداً كبيراً من نجوم المجتمع، ومنهم الفنانة ميادة قمر الدين، وفرقة تيراب الكوميديا، وقدمت الفنانة الشعبية ميادة قمر الدين فاصلا غنائيا وانهالت عليها كمية كبيرة من “النقطة” الأوراق المالية، وبعد لحظات توقفت ميادة وقالت: (يا جماعة النقطة البتختوها لي دي اولى بيها متضرري السيول والفيضانات)، وبعد دقائق قليلة انهالت التبرعات من جميع الحضور في المطعم رجالا ونساء وحتى الأطفال، وقال عضو فرقة تيراب الكوميديا محمد صديق لـ(كوكتيل) إن المبادرة كانت فكرة الفنانة ميادة قمر الدين أثناء الحفل، موضحاً أنهم وبعد جمع التبرعات استهدفوا بها متضرري السيول والفيضانات، وقال بدأنا بالتحرك إلى المحلات التجارية، موضحاً أن التبرعات لمن تكن كثيرة، مقارنة بأسعار الأسواق الخرافية، وقمت بزيادة التبرعات مرة أخرى، وأضاف صديق أن القافلة تحركت مباشرة إلى “حي النيل” شمال مقرن النيلين وجنوب الشقلة، وهذا الحي من الأحياء التى انهارت جميع منازلها، وباتت في العراء، وأشار محمد إلى أن عدد الأسر المتضررة تتراوح بين (٦٠-٧٠) أسرة، والقافلة عبارة عن مواد غذائية، وأدوية (سكري وضغط ودواء كحة، وبندول، ودواء حساسية).