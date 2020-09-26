بهدفي أبوعاقلة والغربال منتخبنا الوطني يكرر فوزه على نظيره التشادي

انجمينا: السوداني

جدد منتخبنا الوطني فوزه على نظيره التشادي في التجربة الودية الثانية التي جرت عصر أمس بملعب انجمينا، حيث فاز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد وقدم مباراة رفيعة المستوى، وتقدم أبوعاقلة عبد الله بالهدف الأول لصالح “صقور الجديان” في نهاية شوط اللعب الأول، وفي الشوط الثاني نجح مهاجم أهلي بوعريريج الجزائري محمد عبد الرحمن في إضافة الهدف الثاني لصالح منتخبنا الوطني الذي ستعود بعثته للخرطوم صباح اليوم.

ولعب المنتخب مباراة الأمس بتشكيلة أساسية ضمت أكرم الهادي في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار السمؤال ميرغني، امير كمال، أحمد ابراهيم “وضاح” ، فارس عبد الله ولعب في وسط الملعب أبوعاقلة عبد الله ومحمد الرشيد، ضياء الدين محجوب وفي الهجوم احمد التش ورمضان عجب اضافة لياسر مزمل.

وأجرى الجهاز الفني للمنتخب الوطني جملة تبديلات خلال شوط اللعب الثاني.