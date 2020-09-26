همة وحماس في تدريب صغار الجديان

عاد المنتخب الوطني السوداني تحت (15) سنة إلى التدريبات بمرانه الرابع خلال عودته للتحضيرات، وذلك عند الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة، على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، وخلال التدريب تم الوقوف على تطوير المهارات وظهرت العديد من اللمحات الجيدة التي تجسد الموهبة الفطرية للاعبين الصغار، وأشرف الكابتن عماد خوجلي المدرب العام للمنتخب بوجود المدرب المساعد الكابتن محمد موسى على العديد الأعمال التدريبية التكتيكية التي نفذها الصغار بصورة جيدة داخل المستطيل الأخضر، وسادت المتعة التي تفاعل معها عدد من الحاضرين في ملعب الأكاديمية، وكان صغار صقور الجديان قد عادوا إلى التدريبات قبل اسبوعين ومن ثم أجروا الحصة التدريبية الثانية السبت الماضي ، قبل ان يرتاحوا ل ٤٨ ساعة، ويعودوا إلى التدريبات الثلاثاء الماضي ، ومن ثم منح الجهاز الفني اللاعبين راحة ليومين ، قبل العودة أمس الجمعة ، وسيؤدي منتخب تحت 15 سنة مرانهم الخامس عند الساعة السابعة من صباح اليوم على ذات ملعب الأكاديمية .. وتهدف لجنة المنتخبات الوطنية إلى تأسيس أول مدرسة رسمية وفق المتطلبات المتكاملة في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، وقد حصلت اللجنة عبر الاستاذ اسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية على موافقة أولياء الأمور لانضمام الصغار إلى المدرسة السنية بمنهج متكامل أكاديمي ورياضي بالتنسيق مع المدارس المجاورة للأكاديمية، ويتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة حراكاً كبيراً في ملف منتخب الصغار لاسيما وان الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية منير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية أبدى سعادته الكبيرة بوجود التكوين الحالي، وذكر انه سيبني عليه الكثير لتأسيس مستقبل منهجي لمنتخبات تتمرحل بعلمية ومنهجية تعود بالنفع في المستقبل القريب.