في لقاء تلفزيوني لأول مرة سوداكال يؤكد التجديد لمطلقي السراح بالمريخ الرئيس يتمسك بالشورى ويدعو للمشاركة في ورشة النظام الأساسي

الخرطوم : السوداني

أكد رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال في حوار قصير لبرنامج “بحث عن هدف” عبر قناة النيل الأزرق التجديد لجميع اللاعبين مطلقي السراح مبيناً ان مجلس إدارة نادي المريخ لن يفرط في اي من أعمدة الفريق الأساسية خلال التسجيلات المقبلة كما أكد على استجلاب لاعبين جدد وفق رؤية الجهاز الفني للنادي وأبان رئيس نادي المريخ في حديثه ان النادي يحكم بنظام 2019 مشيرا إلى ان إدارة النادي عقدت من قبل عدة ورش اختتمت بجمعية أجازت النظام الحالي الذي يحكم النادي مضيفا ان جمعية الثالث من أكتوبر المعلنة لتأكيد إجازة النظام و انتخاب اللجان العدلية سيتم خلالها طرح النظام الأساسي بعد تنقيحه في ورشة تنقيح نظام النادي لعام 2019 التي دعا لها المجلس، وكشف رئيس النادي ان الورشة تضم كفاءات قانونية من ذوي الخبرة والاختصاص وستعمل على تعديل أي مادة معيبة ومن ثم ستعرض تعديلاتها في جمعية الثالث من أكتوبر لأعضاء الجمعية مبيناً أنهم في مجلس المريخ لن يعملوا على إقصاء طرف خلال الفترة المقبلة داعيا جماهير النادي إلى المسارعة في تجديد العضوية للمشاركة في تأكيد إجازة دستور النادي، كما أبان سوداكال ان الاشتراكات الخاصة بالتجديد تم تثبيتها في مبلغ عشرة جنيهات عقب الجلوس مع لجنة التعبئة المريخية والتي طالبت بمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد مبيناً أن مجلس الإدارة كان قد قرر رسوم العضوية تتراوح ما بين مائة جنيه إلى مائتي جنيه إلى خمسمائة جنيه إلا انه أشار إلى ان المجلس استجاب لطلب لجنة التعبئة موضحا ان قرار المجلس الخاص برفع الاشتراكات سيطبق عقب الفراغ من الجمعية لكل من أراد اكتساب العضوية أو التجديد، ودعا رئيس نادي المريخ كبار المريخ وإعلامه إلى الالتفاف حول النادي مشيرا إلى ان مجلس المريخ مؤخراً قام بإلغاء قرار حل مجلس الشورى المريخي، مشددا على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس شورى المريخ وأكد في حديثه ان مجلس المريخ منفتح للجلوس مع كبار المريخ للتباحث حول أوضاع النادي، ووجه خلال حديثه دعوة لإعلام المريخ بضرورة مراعاة عدم مهاجمة كيان المريخ مهما كانت هنالك من خلافات مع مجالس الإدارات مشيراً إلى أنهم عانوا من إساءات عديدة خلال الفترة الماضية إلا انه أكد ان كل ذلك يهون في سبيل خدمة نادي المريخ وكشف رئيس نادي المريخ انه ظل ينفق وحيدا على النادي دون أي دعم من اي جهة مبيناً أنهم في مجلس المريخ لم يغلقوا الباب امام اي مريخي راغب في دعم الكيان مشيرا إلى ان النادي لديه مدير مالي يمكن عبره ان يتم تقديم الدعم للمريخ إلا انه أشار إلى انه لم يتقدم أحد للدعم، كما دعا في حديثه لبرنامج “بحث عن هدف” إلى ضرورة تجديد و اكتساب عضوية النادي حتى تسهم الجماهير في قيادة النادي و أوضح رئيس النادي ان مجلس المريخ متماسك حتى الوصول لانقضاء أمد انتخابه موضحا ان النادي حاليا به مدير تنفيذي جديد مكلف هو الأستاذ مصطفى توفيق عقب إقالة المدير التنفيذي السابق، والذي تمنى له حياة عملية أفضل كما أوضح ان النادي حاليا يخاطب اتحاد الكرة عبر مكتبه التنفيذي ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية وختم حديثه برسالة لجماهير المريخ مطالبا اياها الا تقلق على التجديد للاعبين مطلقي السراح مبيناً انه سيتم التجديد لجميع اللاعبين.