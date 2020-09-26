رسميًا.. السودان يواجه توجو وديا

أكد اتحاد توجو لكرة القدم، موافقته على خوض مباراة ودية مع السودان، بالعاصمة التونسية تونس، قبل 12 أكتوبر القادم.

وقال حسن أبو جبل، الأمين العام لاتحاد الكرة السوداني، في تصريحات صحفية “الاتحاد التوجولي كان قد وافق مبدئيا من قبل، لكن الآن وافق نهائيا على المباراة”.

وتابع: “منتخب السودان سيخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام تونس في التاسع من الشهر القادم، والثانية بعد 3 أيام أمام توجو”.

يذكر أن منتخب السودان، يتواجد منذ منتصف الأسبوع الماضي في تشاد، حيث خاض مباراتين وديتين.