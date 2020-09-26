هلال الابيض يتدرب وسط روح معنوية عالية بالعسكري

وسط روح معنوية عالية وحماس كبير واصل فريق الكرة بنادي الهلال الابيض تحضيراته الجادة لمتبقي مبارياته بالدوري الممتاز وعقد الفريق حصة تدريبية ساخنة عصر أمس الجمعة على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم وبمشاركة جميع اللاعبين عدا اللاعب علي اوريان الذي داهمته الملاريا واشتمل المران علي الشقين البدني والتكتيكي حيث عمد الجهاز الفني على تجهيز كل العناصر لمقبل المباريات الست المتبقية للموسم الحالي واظهر اللاعبون مستوى بدنيا وتكتيكيا جيدا من خلال مران اليوم ويعقد الفريق حصته الرئيسية عصر اليوم السبت بذات الملعب تاهبا لمنازلة الامل عطبرة يوم الاثنين القادم الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر الحالي بملعب دار الرياضة بام درمان عصراً.