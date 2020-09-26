شاهد بالفيديو “حميدتي” : الحكاية بايظه فشلنا كتير والشعب لم يفوض أحداً ليحكمه كلنا متسلطين

الخرطوم: السوداني

أقر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بفشلهم، وأن الشعب السوداني لم يفوض أحداً ليحكمه وإنما جميعنا “متسلطين”.

وقال “حميدتي” في خطاب جرىء خلال مناسبة اجتماعية بمدينة أمدرمان ” نحنا برضو فشلنا كتير جدا والبلد دي بالطريقة دي ما بتمشي، لازم الناس تتفق على رؤية تجمع كل الناس، والاقصاء ما بودي بلد لقدام، واستبدال التمكين بالتمكين، الجماعة ديك كانوا بمكنوا ديل جاءوا اشد منهم في التمكين”.

واضاف حميدتي ” من بداية التغيير ظهروا ناس معينة و تسيدوا على الناس وبقت اي حاجة حقتهم هم”.

مضيفاً :” مشكلتنا الجابت لينا البلاوي وشيطنوننا لاننا قلنا كلمة الحق، وقال خلال ال 16 شهر الماضية الكيمان بالنسبة لنا اتفرزت السىء العايز يدمر البلد دي معروف والداير يودي البلد دي لقدام الآن معروف”.

وتابع: ” مافي زول مفوض الشعب السوداني الـ40 مليون لم يفوضوا اي زول لافوضوا حميدتي ولابرهان ولا حرية وتغيير الناس دي كلها متسلطة”

مطالباً الشعب السوداني أن يقول رأيه واضحاً ولازم يتكلم قائلاً ” لازم تفتح خشمك تتكلم، ما ممكن تكون قاعد كده مبقدس والحكاية تمشي زي دا”.