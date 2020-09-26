بالفيديو..”حمدوك”: الوزراء بشتغلوا 25 ساعة في اليوم وبقيفوا في الصفوف إلا نصورهم ليكم

الخرطوم: السوداني

قطع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمعايشة وزرائه لمعاناة الناس يومياً، وانهم يعملون لـ 25 ساعة في اليوم ويقفون في الصفوف.

وقال “حمدوك”: “أنا في تقديري الوزراء ديل بكونوا واقفين في الصفوف دي كل يوم، لكن حقوا نصورهم ليكم، مضيفا الناس دي عايشين معاناة الناس، والله شغالين في ظروف بشتغلوا 25 ساعة في اليوم”.

جاء ذلك رداً على مواطن طالبه خلال المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد اليوم، ب” توجيه الوزراء بالوقوف في الصفوف لمدة يوم واحد على الاقل في الشهر في صف البنزين والعيش والغاز ليشعروا بمعاناة المواطن”.