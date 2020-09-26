شاهد بالفيديو.. بماذا رد “حميدتي” على مواطن رافضاً للتطبيع مع إسرائيل

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي “محمد حمدان حميدتي” بشأن التطبيع مع إسرائيل ” أي شيء يخرج البلد إلى بر الامان نحن معاهو، ربنا قال “وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا”، ارجع للقرآن.

وأضاف “حميدتي” خلال مناسبة اجتماعية بمدينة أمدرمان في معرض رده على أحد الحضور رافضا للتطبيع “عشان ما تحملونا المسؤولية، أنا هنا بقولها ليكم مافي زول بقدر يقولها، شيوخكم كلهم قالوا طبعوا مع اسرائيل عشان تكونوا عارفين”.

وقاطعه أحدهم بهتاف “لا لا للتطبيع”، ورد عليه حميدتي قائلاً: “اسمع الكلام يازول، اي شي يخرج البلد الى بر الامان نحن معاهو”.