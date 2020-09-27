بالصور: نادي الأمل بورتسودان يفتتح أول أكاديمية لـ “حُراس المرمى” بالولاية

بورتسودان: السوداني

شهدت ولاية البحر الأحمر، يوم الأربعاء افتتاح أول أكاديمية لتعليم وتطوير حراس المرمى بالمراحل السنية، والتي أقامها نادي الأمل الرياضي بمدينة بورتسودان.

وانطلقت التدريبات بملعب خماسيات نادي الامل للتربية البدنية بالبر الشرقي حي سلبونا، بمشاركة واسعة من المتدربين، باشراف كلا من الكوتش” فتحي و طاهر بطه”.

وتهدف “أكاديمية الأمل” إلى إكساب المتدربين من سن 10 إلى 18مهارات عالية في استلام الكرة وابعادها ومهارات القفز العالية، ومواجهة التحديات مثل التصدي للتسديدات والانفراديات والكرات الطويلة وتزويد المتدرب بالثقة في النفس والتركيز واللياقة العالية، وتعلم الإمساك بالكرة، والحركات الجانبية، وتجنب الارتباك والتوتر، وغيرها من الفنون والمهارات الضرورية لحُراس المرمى.

ويقف على هذا المجهود الجبار طاقم إدارة نادي الأمل الرياضي، وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل رئيس ونائب رئيس النادي.