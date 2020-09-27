بالفيديو.. مداخلات أثناء جلسات المؤتمر الاقتصادي بالخرطوم تثير دهشة مواقع التواصل

الخرطوم: السوداني

أثارت مقاطع فيديو تظهر مداخلات خلال جلسات المؤتمر القومي الاقتصادي المنعقد بالخرطوم حاليا، تبدو “غير متخصصة” مما أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، واشعلت التعليقات والأسئلة حول مدى كفاءة تنظيم المؤتمر ومنح الفرص.

وعكس مقطع الفيديو أدناه متحدث على المنصة الرئيسية يظهر بجانبه أحد المنظمين للمؤتمر، يشده من ملابسه لإنهاء كلمته التي تبدو “غير مرتبة الافكار” بحسب وصف مستخدمي منصات التواصل.

فيما تحدثت مشاركة أخرى عن جرائم الاغتصاب ومساواة تطبيق القوانين بالولايات مع الخرطوم، الأمر الذي عده البعض بأنه “خارج السياق”.

وكتب الناشط السياسي “سيد الطيب”: اذا كان دا حال مؤتمر بموضوع واحد ومحدد شاركوا فيه ناس ما بفرقوا بين الاغتصاب والاقتصاد.

وشارك فيه الما بفرق بين وزير النفط ووزير المالية وشارك المابفرق بين مؤتمر صحفي وندوة ومؤتمر اقتصادي وركن نقاش.

إذن كيف سيكون الحال مع المؤتمر الدستوري المفروض يناقش الهوية وعلاقة الدين بالدولة والمناهج الدراسية والصحة ونظام الحكم وغيره ..

متسائلاً: وليه نغضب من تدخل العسكر في السياسة اذا كان المدني بين يوم وليلة بصبح خبير فيروسات وعالم وبائيات لانو محضر دكتوراة في نائب الفاعل؟.