ملاحظات حول مخرجات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي القومي الذي عقدت أولى جلساته يوم أمس السبت 26 سبتمبر 2020 وتستمر جلساته حتى الإثنين القادم اتسم اليوم الأول فيه بجلسة افتتاحية تحدث فيها رئيس مجلس السيادة وآخرون، السيد رئيس مجلس السيادة تلا خطاباً يبدو أنه أعد للجلسة الختامية!

أعقب الجلسة الافتتاحية جلسة عمل تم فيها تقديم أوراق مهمة، أولها حول الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية، قدمها رئيس مجلس الوزراء، والثانية حول عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية، قدمها الدكتور آدم بريمة الحريكة.

من خلال ما قدم لم تبرز أي ملامح نحو الاتفاق على فلسفة اقتصادية واحدة يسير عليها الاقتصاد السوداني، على الرغم من تشديد الدكتور عبد الله حمدوك على ضرورة الخروج من التمحور الأيديولوجي، وحديث ياسر عرمان ممثل الجبهة الثورية حول ضرورة التوافق على نموذج عملي بعيداً عن التنميط والمحاور المسبقة.

سوف تكون قضية الاتفاق على الفلسفة الاقتصادية هي المحدد لنجاح المؤتمر أو فشله. لاحظت أن ممثل قوى الحرية والتغيير يتحدث بلهجة سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج، وتركيز ومراقبة الأسعار، وإعادة النقل النهري وسودانير والخطوط البحرية السودانية، واسترداد الشركات الرمادية والعسكرية والأمنية، ومشاركة الدولة في سلع الصادرات الرئيسية، والعمل بنافذتين في النظام المصرفي، كوسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تقرير الدكتور آدم بريمة الحريكة حول قرارات وإجراءات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية جاء مناقضاً تماماً لتوجه ممثل قوى الحرية والتغيير، حيث تتجه اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، فيما اتخذت وتتخذ من إجراءات، نحو التحرير الكامل للاقتصاد من حيث الإنتاج والصادر وسعر الصرف.

طرح الدكتور عبد الله حمدوك رؤيته حول البرنامج النهضوي للسودان من خلال التركيز على خمسة أحزمة تنموية: حزام التمازج، حزام الصمغ العربي، حزام الأنهار، حزام المحاصيل النوعية، حزام الشرق. لكنه لم يوضح الفلسفة الاقتصادية التي سوف تتبع للنهضة في هذه الأحزمة، لكن يستشف من حديثه حول عدم الاستقطاب الأيديولوجي التوجه نحو اقتصاد حر مرشد. حيث ورد في تعليقه على المداخلات أنه يؤيد ترشيد الدعم.

استغربت قول الدكتور عبد الله حمدوك، وهو المتخصص في الاقتصاد الزراعي، أنه يعرف لأول مرة أن القمح ينجح في مناطق خلاف شمال السودان. يا للهول! هذا مجهود العلماء وهيئة البحوث الزراعية منذ أكثر من عشرين سنة عندما استنبطوا الصنف (إمام) الذي تمت إجازته بواسطة هيئة البحوث الزراعية في العام 2000، الصنف إمام هو في الأصل تركي، تم تقييمه بواسطة البحوث الزراعية، وتم استيراد الأنواع العليا منه من تركيا، ثم أصبح يتم إكثاره محلياً، مع مواصلة تطويره بواسطة هيئة البحوث الزراعية السودانية. وهو صنف يتحمل درجات الحرارة العالية التي تسود في بداية موسم الزراعة، وتجود زراعته في كل أجزاء السودان الرئيسة المنتجة للقمح، وقد تمت زراعته في الجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان والنيل الأبيض.

يرجى من المتحدثين والمتداخلين، مراجعة المعلومات الأساسية حول الاقتصاد السوداني، قبل التحدث في المحافل العلمية. والله الموفق.