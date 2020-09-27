الموت يغيب أبرز سجين سياسي

الخرطوم: السوداني

أودي حادث حركة أليم بحياة القيادي بالمؤتمر الشعبي والإسلامي المهندس يوسف محمد صالح لبس بمدينة الخرطوم صباح اليوم، ونقل بعد الحادث الى مشرحة التميز لتشريح جثمانه.

يُعد المهندس يوسف لبس من أبرز قيادات الحركة الإسلامية قبل مفاصلة الإسلاميين الشهيرة، وبعدها انضم للمؤتمر الشعبي وعمل بمكاتب العمل الخاص.. اُعتقل العام 2004م بعد اتهامه بالضلوع في المحاولة الانقلابية المنسوبة للمؤتمر الشعبي، ومكث لبس بالسجن أكثر من عشرة أعوام، حيث خرج من المعتقل العام 2015م.

درس لبس الهندسة بجامعة الخرطوم متتصف ثمانينات القرن الماضي، ويُعد صلاح قوش من أبرز مجايله.

عقب خروجه، أعلن لبس عفوه عن كل من ظلمه وساهم في سجنه الطويل، كلفه المؤتمر الشعبي بمنصب نائب الأمين السياسي للحزب وظل به حتى ساعة رحيله.