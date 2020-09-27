بالصور.. ظهور تماسيح ضخمة بـ إحدى “قُرى الجزيرة” تهدد حياة السكان

الخرطوم: محمد الطاهر

أقلق ظهور أعداد من التماسيح الضخمة مضجع أهالي قرية “الصديق شنان” محلية بركات جنوبي ولاية الجزيرة وسط السودان، وأصبحت خطراً تهدد حياة السكان بعد التهمامها لرؤوس من ماشيتهم.

وقال “موسى عثمان” أحد سكان القرية: “ظهرت لدينا أكثر من 4 تماسيح ضخمة بالخزان المحيط بالقرية، والذي يبعد عنا 20 متراً فقط، ناشدنا جميع المختصين بالحياة البرية ود مدني والخرطوم”.

مضيفاً ” تحرك نفر كريم من قسم الحياة البرية ود مدني لهم الشكر وهم متابعون الأمر”، وقال “عثمان” جميع التماسيح تظهر في العلن، والتهمت حتى الآن 3 رؤوس من الماشية ونخاف أن تعقبها بالبشر”.